Анимационное фэнтези Castlevania вернётся на экраны в этом году

В позапрошлом октябре Netflix официально продлил анимационное фэнтези Castlevania на третий сезон, но ни словом не обмолвился о том, как долго придётся ждать продолжения. Однако на днях ребята из занятой в проекте студии Powerhouse Animation прозрачно намекнули томящимся в ожидании зрителям, что 10-серийная премьера уже не за горами.

Действие мультсериала по культовой игре Dracula's Curse разворачивается в 1476 году. Главный герой готического фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор, единственный выживший представитель клана валашских изгнанников. Обзаведясь неожиданными союзниками, последний из легендарного рода продолжит дело своих предков, очищая Восточную Европу от заполонивших её вампиров.

Персонажей озвучивают Ричард Армитедж (Тревор Бельмонт), Грэм Мактавиш (Дракула), Джеймс Кэллис (Алукард), Алехандра Рейносо (Сифа Белнадес), Тео Джеймс (Гектор), Джейми Мюррей (Кармилла) и Адетокумбо Маккормак (Айзек). Исполнительным продюсером числится сценарист проекта Уоррен Эллис, а также Ади Шанкар, Кевин Колд и Фред Сейберт.