Диего Луна на семейном торжестве в тизере второго сезона сериала «Нарки: Мексика»

Неприкосновенность — лишь иллюзия. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер продолжения многосерийной криминальной драмы «Нарки: Мексика». Второй сезон выйдет целиком 13 февраля.

Спин-офф «Нарков» Жозе Падильи рассказывает о событиях в Мексике 80-х, где крупный картель Гвадалахары объединяет под своим началом разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров. Во главе наркокартеля стоит предприимчивый и безжалостный Мигель Феликс Гальярдо (Диего Луна). Во втором сезоне американский агент УБН Уолт Бреслин (Скут Макнэйри) готовится смешать Гальярдо все карты и покончить с наркотрафиком на юге границы.