 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Многосерийную экранизацию «Автостопом по галактике» покажут в следующем году Новости аниме — лучшее за неделю Знакомьтесь с Холмсом и Ватсоном из многосерийного детектива «Нелегалы» «Звёздный путь: Пикар» получил продление на второй сезон «Союз спасения» — международный трейлер
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Диего Луна на семейном торжестве в тизере второго сезона сериала «Нарки: Мексика»

Неприкосновенность — лишь иллюзия. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер продолжения многосерийной криминальной драмы «Нарки: Мексика». Второй сезон выйдет целиком 13 февраля.

Спин-офф «Нарков» Жозе Падильи рассказывает о событиях в Мексике 80-х, где крупный картель Гвадалахары объединяет под своим началом разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров. Во главе наркокартеля стоит предприимчивый и безжалостный Мигель Феликс Гальярдо (Диего Луна). Во втором сезоне американский агент УБН Уолт Бреслин (Скут Макнэйри) готовится смешать Гальярдо все карты и покончить с наркотрафиком на юге границы.

2 Обсудить
Темы
 
Видео Нарки
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ведьмак» возглавляет топ самых рейтинговых сериалов Netflix
 
Netflix назначил дату возвращения сериала «Нарки: Мексика»
 
Диего Луна на семейном торжестве в тизере второго сезона сериала «Нарки: Мексика»

Тоже интересно

 
Кино «Люди Икс: Тёмный феникс» — второй трейлер заключительной части серии
 
Софи Тёрнер против фанатов: петиция о пересъёмке «Игры престолов» — неуважение ко всей съёмочной группе
 
Кино «Жара» — музыкальная комедия с участием Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Григория Лепса
 
Глава GLAAD требует присутствия ЛГБТ-персонажей в каждом сериале
 
Кино Супермен в чёрном костюме из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
Кино «Джокер» — ролик, в котором Хоакин Феникс выглядит как маниакальный клоун
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEЕВА-354: Прямая трансляция
 

Выйдут в январе

8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
9 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
10 ПтЕВА (аудио)
10 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
11 СбТелеовощи (аудио)
12 ВсТелеовощи (видео)
12 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
8Телеовощи – 321: «Дракула» — впечатления от мини-сериала
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
12Телеовощи
 
 
6Телеовощи – 320: Дракула-романтик
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 386: «Союз спасения», «Вторжение» и итоги десятилетия
 
6Телеовощи – 319: «Мандалорец» против новой трилогии «Звёздных Войн»
 
26Подкаст на колёсах – 121: «Вторжение»
 
 
13Ноль кадров в секунду – 297: Lesser Shit
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru