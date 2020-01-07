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Гейская романтика и семейные проблемы в трейлере второго сезона «Полового воспитания»

Трейлер второго сезона подростковой драмеди «Половое воспитание» сообщает: жизнь идёт своим чередом и полна перемен, и не меняется только желание главных героев подзаработать на решении личных проблем своих одноклассников.

Восьмисерийный второй сезон комедийной драмы вернёт в повествование школьника Отиса (Эйса Баттерфилд), его маму-сексопатолога Джин (Джиллиан Андерсон), а также его подругу Мэв и лучшего друга Эрика. Для каждого из персонажей новый учебный год принесёт много важных и незабываемых открытий.

В проекте также снимаются Нкути Гатва, Эмма Маккей, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми-Лу Вуд, Таня Рейнольдс и другие. Сериал возвращается на экраны уже на следующей неделе, 17 января.

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