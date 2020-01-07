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Первоисточник: thegww.com Прямая ссылка на новость:
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Многосерийную экранизацию «Автостопом по галактике» покажут в следующем году

Прошлым летом стало известно, что культовая книжная серия «Автостопом по галактике» за авторством Дугласа Адамса подвергнется телевизионной экранизации под присмотром стриминговой платформы Hulu. Намедни портал The Geeks WorldWide сообщил, что съёмки проекта стартуют этим летом, а премьера сериала запланирована на следующий год.

Юмористические романы в жанре научной фантастики рассказывают о межгалактических приключениях невезучего англичанина Артура Дента, чудом спасшегося от гибели, когда его родную Землю уничтожила пренеприятная раса инопланетян-бюрократов вогонов.

За сценарную адаптацию отвечают преданные фанаты литературного первоисточника: шоураннер Карлтон Кьюз («Штамм») и автор Джейсон Фукс («Чудо-женщина»). Съёмки под руководством режиссёра **Мортена Тильдума **(«Пассажиры») будут проходить в павильонах Elstree Studios в Великобритании.

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