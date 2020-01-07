Роберт Арамайо из «Игры престолов» заменил Уилла Поултера в сериале по «Властелину колец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В декабре выяснилось, что Уилл Поултер, возглавлявший актёрский состав сериала по «Властелину колец», выбыл из проекта из-за конфликта рабочих графиков; но не прошло и месяца, как ему подыскали замену. По сообщению портала Deadline, вакансию занял Роберт Арамайо, сыгравший молодого Неда Старка в фэнтезийном эпике «Игра престолов».

Пока ни Amazon, ни представители актёра не готовы комментировать эту информацию.

В многосерийное эпическое фэнтези, которое поведает о грандиозных событиях Второй эпохи Средиземья, уже записались Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Макс Болдри, Эма Хорват и Морфидд Кларк.

Съёмочный процесс стартует в этом году в Новой Зеландии, и два первых эпизода снимет Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). Сценарий уже продлённого на второй сезон проекта пишут Джон Ди Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман.