 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Райан Джонсон снимет сиквел детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом «Звёздные войны: Пробуждение Силы» возглавили десятилетний топ бестселлеров Fandango Hulu отказался от экранизации «Вампирских хроник» Энн Райс «Звёздный путь: Пикар» получил продление на второй сезон «Союз спасения» — международный трейлер
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Роберт Арамайо из «Игры престолов» заменил Уилла Поултера в сериале по «Властелину колец»

В декабре выяснилось, что Уилл Поултер, возглавлявший актёрский состав сериала по «Властелину колец», выбыл из проекта из-за конфликта рабочих графиков; но не прошло и месяца, как ему подыскали замену. По сообщению портала Deadline, вакансию занял Роберт Арамайо, сыгравший молодого Неда Старка в фэнтезийном эпике «Игра престолов».

Пока ни Amazon, ни представители актёра не готовы комментировать эту информацию.

В многосерийное эпическое фэнтези, которое поведает о грандиозных событиях Второй эпохи Средиземья, уже записались Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Макс Болдри, Эма Хорват и Морфидд Кларк.

Съёмочный процесс стартует в этом году в Новой Зеландии, и два первых эпизода снимет Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). Сценарий уже продлённого на второй сезон проекта пишут Джон Ди Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман.

+ Обсудить
Темы
 
LOTR Prequel
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Почему именно студия Warner Bros. не может договориться с Генри Кавиллом о новом фильме про Супермена
 
Кино «Капитан Марвел» — первый отрывок
 
Кино Джон Дэвид Вашингтон покажет своё истинное лицо в новом «Бэтмене»
 
Кино Киану Ривз и Алекс Уинтер на первых официальных кадрах комедии «Билл и Тед 3»
 
Кино Disney объявил даты выхода «Аватаров» и новой трилогии «Звёздных войн»
 
Фрейя Аллан и Аня Чалотра сыграют Цири и Йеннифер в «Ведьмаке» от Netflix
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00ЕВА-354: Прямая трансляция
 

Выйдут в январе

8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
9 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
10 ПтЕВА (аудио)
10 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
11 СбТелеовощи (аудио)
12 ВсТелеовощи (видео)
12 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
8Телеовощи – 321: «Дракула» — впечатления от мини-сериала
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
12Телеовощи
 
 
6Телеовощи – 320: Дракула-романтик
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 386: «Союз спасения», «Вторжение» и итоги десятилетия
 
6Телеовощи – 319: «Мандалорец» против новой трилогии «Звёздных Войн»
 
26Подкаст на колёсах – 121: «Вторжение»
 
 
13Ноль кадров в секунду – 297: Lesser Shit
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru