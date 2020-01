Во втором сезоне шоураннер «Ведьмака» обещает линейный сюжет и персонажей нетрадиционной ориентации

Пока интернет горланит про чеканные монеты и спорит о достоинствах и недостатках первого сезона «Ведьмака», создатели многосерийного тёмного фэнтези готовятся к работе над вторым сезоном, чьи съёмки ориентировочно должны стартовать в конце зимы. Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич, не упускающая возможности поболтать с поклонниками в соцсетях, рассказала, чего зрителям ждать от продолжения саги о Геральте из Ривии.

В рамках AMA (Ask Me Anything) на Reddit Хиссрич с привычной открытостью ответила на самые важные вопросы фанатов книг и экранизации, среди которых самый насущный касался даты выхода второго сезона. Шоураннер обнадёживать не стала, заявив, что они не собираются торопить производственный процесс, а потому ждать продолжения придётся до 2021 года, а то и дольше.

Что касается непосредственно повествования, то, по словам Хиссрич, смущавшие некоторых зрителей разные временные линии во втором сезоне сольются в одну. Продолжение будет иметь линейное повествование, так как сюжетные линии трёх главных персонажей — Геральта, Цири и Йеннифер —начинают всё чаще пересекаться.

Во втором сезоне зрителей ждёт знакомство с целой компанией новых персонажей, ну а читавшим книги предстоит увидеть экранные воплощения уже знакомых им героев. Вдобавок Хиссрич обещала побольше рассказать о нильфгаардцах, представить персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации, новых монстров и представителей других народов Континента.