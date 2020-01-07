В Великобритании появились первые официальные жертвы запойного просмотра

Вот и настал тот день, когда от пресловутого запойного просмотра сериалов начинают лечить в больницах. В Великобритании зарегистрированы первые официальные пациенты, так пристрастившиеся к телемарафону, что теперь нуждаются во врачебной помощи. В эпоху расцвета стриминговых сервисов и небывалого изобилия контента некоторые зрители настолько погружаются в мир сериалов и кино, что отказываются добровольно покидать насиженное место у экрана.

По информации издания The Telegraph, лицензированный психотерапевт Адам Кокс в своей клинике уже принял трёх пациентов, страдающих зависимостью от непрерывного просмотра. По заверениям врача, жертвы бинджвотчинга жаловались, что не могли оторваться от экрана, даже когда под угрозой оказались их работа, здоровье и личная жизнь.

Все трое оказались в опасной петле, не в состоянии отключиться от просмотра. Им было просто необходимо посмотреть следующий эпизод, потом ещё один, и ещё один. Телевизионный клиффхэнгер представляет собой механизм поощрения и действует как алкоголь или наркотики. Он способствует выработке дофамина, что создаёт проблемы для людей, у которых в жизни есть и другие причины для стрессов и переживаний. Всё это приводит к хроническому недосыпу, что критически снижает продуктивность и мешает людям формировать нормальные взаимоотношения. Адам Кокс, призывает соблюдать осторожность

Психотерапевт указал, что один из пациентов впал в зависимость после просмотра криминальной драмы «Во все тяжкие», выработав у себя неистребимую привычку смотреть сериал семь часов кряду каждый день. Это привело к проблемам со здоровьем и грозило ему увольнением. Спасти парня удалось при помощи консультаций и когнитивно-поведенческой терапии.