The CW продлил «Бэтвумен», «Флэша», «Зачарованных» и ещё десять своих сериалов

Если кто-либо сомневался в безграничной щедрости телеканала The CW, то делали это зря, потому как прогрессивный телевещатель не раз доказывал, что за исключением очень редких случаев готов продлевать свои многосерийные проекты до бесконечности. И этот год исключением не стал — The CW только что выкатил список тринадцати продлённых сериалов, среди которых значатся даже те, кто наименее всего этого заслуживает.

Само собой, по новому сезону получили все представители телевселенной DC Грега Берланти, а поэтому в новом телевизионном сезоне 2020–2021 на экраны вернутся «Бэтвумен» (2-й сезон), «Флэш» (7-й сезон), «Чёрная молния» (4-й сезон), «Легенды завтрашнего дня» (6-й сезон) и «Супергёрл» (6-й сезон).

Также продление получили: спортивная драма «Всеамериканский» (3-й сезон), подростковая драма «Нэнси Дрю» (2-й сезон), современные «Зачарованные» (3-й сезон), мыльная опера «Династия» (4-й сезон), «В темноте» (3-й сезон), «Наследники» (3-й сезон), «Ривердейл» (5-й сезон) и «Розуэлл, Нью-Мексико» (3-й сезон).