Дом Ключей готов принимать гостей в первом трейлере мистического триллера «Локки и ключ»

Всем, кто тоскует по атмосфере «Гарри Поттера» или «Лемони Сникета», но совсем не против более мрачной истории, пожалуй, стоит обратить внимание на одну из грядущих премьер Netflix. Стриминговый сервис выкатил первый трейлер сериала «Локки и ключ» — мистического триллера по культовому графическому роману Джо Хилла. 10-серийный первый сезон выходит 7 февраля.

Проект шоураннеров Карлтона Кьюза («Мотель Бейтсов») и Мередит Аверилл («Хорошя жена») рассказывает о Нине Локк, после трагической гибели мужа перебравшейся вместе с детьми в фамильное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, но старинный особняк хранит в своих стенах магические ключи и древнее чудовище, которое за ними охотится.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд. За сценарную адаптацию отвечают Хилл и Арон Эли Колейт («Герои»).