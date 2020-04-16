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Не в меру сексапильная Эмми Россам в горячем тизере сериала «Анджелина» от Peacock

Запуск потокового сервиса Peacock намечен на 15 июля, но уже сейчас можно оценить некоторые из его оригинальных сериалов. Едва ли не самый многообещающий из них — драма «Анджелина» с большеглазой Эмми Россам в роли главной билборд-иконы Лос-Анджелеса прошлого века. Смотрите сами:

Мини-сериал основан на реальной истории жизни предприимчивой дочери польских эмигрантов Рене Голберг, благодаря своим неоспоримым талантам сумевшей пробиться на самый верх.

Компанию несколько изменившейся в лице (в не только) Россам составят Мартин Фриман, Джефферсон Холл, Алекс Карповски, Лукас Гейдж, Чарли Роу, Майкл Ангарано и Молли Эфраим. Сама виновница всего происходящего выступает исполнительным продюсером проекта.

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Видео Анджелина
 26 февраляНеузнаваемая Эмми Россам на закадровых фото мини-сериала «Анджелина» 20 февраля«Анджелина» — Эмми Россам вместе с прототипом своей героини на съёмках 1 мартаПляжные активности Мартина Фримана и Эмми Россам на свежих закадровых фото «Анджелины» 8 январяЭмми Россам показала горячее фото своей героини из мини-сериала «Анджелина» 15 ноября 2017 годаЭмми Россам станет объектом вожделения Лос-Анджелеса
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Подкасты
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