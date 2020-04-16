Не в меру сексапильная Эмми Россам в горячем тизере сериала «Анджелина» от Peacock

Запуск потокового сервиса Peacock намечен на 15 июля, но уже сейчас можно оценить некоторые из его оригинальных сериалов. Едва ли не самый многообещающий из них — драма «Анджелина» с большеглазой Эмми Россам в роли главной билборд-иконы Лос-Анджелеса прошлого века. Смотрите сами:

Мини-сериал основан на реальной истории жизни предприимчивой дочери польских эмигрантов Рене Голберг, благодаря своим неоспоримым талантам сумевшей пробиться на самый верх.

Компанию несколько изменившейся в лице (в не только) Россам составят Мартин Фриман, Джефферсон Холл, Алекс Карповски, Лукас Гейдж, Чарли Роу, Майкл Ангарано и Молли Эфраим. Сама виновница всего происходящего выступает исполнительным продюсером проекта.