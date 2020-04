«Форсаж», «Офис» и многое другое в трейлере нового потокового сервиса Peacock

В сети появился первый трейлер цифровой платформы Peacock от NBCUniversal. Видеоролик демонстрирует богатство видеотеки, которая будет включать как уже знакомые зрителям бренды, так и совершенно новые оригинальные проекты, создаваемые эксклюзивно для видеосервиса. Торжественный запуск состоится 15 июля, а пользователи Comcast получат доступ к Peacock уже сегодня.

Say hello to #PeacockTV. Streaming everywhere in July. pic.twitter.com/ZMJOd3Lpq4