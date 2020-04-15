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«Форсаж», «Офис» и многое другое в трейлере нового потокового сервиса Peacock

В сети появился первый трейлер цифровой платформы Peacock от NBCUniversal. Видеоролик демонстрирует богатство видеотеки, которая будет включать как уже знакомые зрителям бренды, так и совершенно новые оригинальные проекты, создаваемые эксклюзивно для видеосервиса. Торжественный запуск состоится 15 июля, а пользователи Comcast получат доступ к Peacock уже сегодня.

Прошлой осенью стало известно, что в день запуска подписчикам будут доступны 15 тыс. часов контента. В разделе многосерийных проектов значатся «Парки и зоны отдыха», американский «Офис», «30 Rock», «Мотель Бейтсов», «Бруклин 9-9», «Аббатство Даунтон», «Тайные связи», «Пациент всегда прав» и «Весёлая компания».

Среди полнометражных франчайзов видеоплатформы — скоростная серия «Форсаж», анимационное фэнтези «Шрек», «Парк Юрского периода» и многое другое. Имеется и обширный блок документальных проектов, спортивных программ и ток-шоу.

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