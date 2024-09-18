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СЕРИАЛЫ
685

«Бандиты во времени» закрыты после первого сезона

Источник: Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ решил не вкладываться в рекламу своего комедийно-приключенческого фэнтези «Бандиты во времени», и он прошёл для зрителей незамеченным. Поэтому и неудивительно то, что на второй сезон сериал не продлили — проект официально закрыт. Не исключено, что из этой новости многие впервые узнают о существовании этого сериала.

Он представляет собой многосерийный ремейк одноимённой картины Терри Гиллиама. Занимались сериалом небезызвестные Тайка Вайтити и Джемейн Клемент, ответственные в том числе за мокьюментари «Реальные упыри».

Вайтити с Клементом сыграли в сериале второстепенные роли, а Лиза Кудроу сыграла Пенелопу — главаря воровской шайки, вместе с которой по времени и пространству путешествовал юный главный герой Кевин.

Теги
Бандиты во времени
Комментарии (4)

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