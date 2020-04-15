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Свежий трейлер «Старгёрл» представляет новое поколение супергероев и суперзлодеев

Телеканал The CW опубликовал новый трейлер «Старгёрл». Свежий видеоролик подростковой фантастики под названием «Сила и героизм» ближе знакомит зрителей с главной супергероиней Кортни Уитмор в исполнении Брэк Бэссинджер, её отчимом и сайдкиком Пэтом Дуганом (Люк Уилсон) и юными коллегами, составляющими новое Общество Справедливости Америки (Justice Society of America). Суперзлодеям в трейлере тоже место нашлось.

Фантастический боевик шоураннера Джеффа Джонса («Титаны») о приключениях персонажей вселенной DC стартует 18 мая на цифровой платформе DC Universe и 19 мая — на The CW.

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Видео Старгёрл
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24Лазер-шоу «Три дебила» – 400: Юбилей, самоизоляция и «Яга»
 
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