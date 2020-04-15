Тизер «Ужасов по дешёвке: Города ангелов» обещает битву между Натали Дормер и Лоренцей Иццо

Кабельный канал Showtime выпустил свежий тизер мистического триллера «Ужасы по дешёвке: Город ангелов», посвящённый грядущей битве за судьбы человечества, в которую невольно вовлекается детектив Тьяго Вега (Дэниэл Дзоватто), оказавшийся в очень непростом положении из-за конфликта своей семьи и полиции. А ещё главный герой связан с потусторонним миром, стремящимся оказать влияние на мир реальный в противостоянии двух сестёр.

События спин-оффа от автора оригинального сериала Джона Логана разворачиваются в Лос-Анджелесе 30-х годов прошлого века. Вега и его напарник расследуют ритуальное убийство в праздник Дня мёртвых, которое оказывается кусочком сложной и жуткой мозаики, где сплелось много страшных сил: нацизм, расизм, оккультизм и две могущественные сущности — демон Магда (Натали Дормер) и ангел Санта Муэрте (Лоренца Иццо).

Премьера сериала состоится на Showtime 26 апреля.