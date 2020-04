Disney+ стыдливо прикрыл голые ягодицы Дэрил Ханны в фильме «Всплеск»

Видеотека цифровой платформы Disney+ постоянно пополняется новым контентом из бездонных закромов Disney. Однако один из полнометражных фильмов сокровищницы студии — романтическая фантастика Рона Ховарда «Всплеск» с Томом Хэнксом и Дэрил Ханной — перед попаданием в широкий доступ для просмотра претерпел кое-какие изменения.

Подписчики потокового сервиса обратили внимание на один крохотный, но сбивающий с толку факт: секундная сцена, где русалка в исполнении Дэрил Ханны бежит в океанские волны, подверглась топорной ретуши. Цензура, памятуя о направленности контента сервиса на семейную аудиторию, не пропустила сверкнувшие в кадре голые ягодицы главной героини и при помощи CGI нарастила ей волосы, дабы те прикрывали стыд.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om