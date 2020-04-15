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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
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Disney+ стыдливо прикрыл голые ягодицы Дэрил Ханны в фильме «Всплеск»

Видеотека цифровой платформы Disney+ постоянно пополняется новым контентом из бездонных закромов Disney. Однако один из полнометражных фильмов сокровищницы студии — романтическая фантастика Рона Ховарда «Всплеск» с Томом Хэнксом и Дэрил Ханной — перед попаданием в широкий доступ для просмотра претерпел кое-какие изменения.

Подписчики потокового сервиса обратили внимание на один крохотный, но сбивающий с толку факт: секундная сцена, где русалка в исполнении Дэрил Ханны бежит в океанские волны, подверглась топорной ретуши. Цензура, памятуя о направленности контента сервиса на семейную аудиторию, не пропустила сверкнувшие в кадре голые ягодицы главной героини и при помощи CGI нарастила ей волосы, дабы те прикрывали стыд.

В 80-х, когда вышел фильм, подобная пикантная деталь вроде бы никого не смущала. Нынешнее юное поколение, по разумению отдавших распоряжение, должно быть открыто для любых нововведений, включая однополые отношения, но ещё должно подрасти, прежде чем сможет открыто пялиться не голые женские ягодицы.

В сети решение высмеяли, сравнив качество исполнения с приснопамятной fur technology из заклеймённых позором «Кошек». Помнится, у персонажей фильма Тома Хупера тоже возникли кое-какие сложности, связанные с известной областью пониже спины.

25 Обсудить
Темы
 
Всплеск
 
Alexis
Лучший комментарий
+33

Микки Маус к нам пришёл,
Заявил с порога:
Жопа Халка – хорошо!
Жопа Дэрил – плохо!
Комментарии
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Подкасты
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