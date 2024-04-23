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Спин-офф «Ведьмака» о «Крысах» зарезали

Источник: Netflix

Кажется, история с печально известной шайкой окажется куда короче, чем предполагалось. Портал Redanian Intelligence делится инсайдерской информацией: некогда анонсированный спин-офф «Ведьмака» о «Крысах» решили свернуть.

Якобы успели отснять от силы пару эпизодов, показали материал продюсерам Netflix, и те велели все потуги свернуть. Вместо этого сюжет о шайке, с которой одной время якшалась неприкаянная Цири, либо оформят как спецэпизод, либо вплетут в четвёртый сезон «Ведьмака». Там с молодыми бандюками Шарлто Копли, видимо, и разберётся.

Юных разбойников успели засветить в третьем сезоне темнейшего фэнтези. Их играют Фaбиaн Maккaлyм (Kaйлeй), Koннop Kpoyфopд (Acce), Бeн Pэдклифф (лидep бaнды Гиceлep), Kpиcтeлль Элвин (Mиcтлe), Эгги K. Aдaмc (Иcкpa) и Джyльeтт Aлeкcaндpa (Peeф).

Теги
Ведьмак
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