Ведьмак Лиам Хемсворт передаёт привет из тренажёрки (фото)

Съёмки продолжения многосерийного фэнтези «Ведьмак» всё ближе, и вслед за недавними новостями кастинга подоспела весточка от нового Геральта. Утверждённый на главную роль в четвёртом сезоне Лиам Хемсворт опубликовал в своих соцсетях фото из тренажёрного зала, демонстрируя тем самым, что тест по физической подготовке к роли прошёл.

Ждём изображений Хемсворта в костюме и гриме. А оные в ближайшем будущем неизбежно появятся, потому что съёмки новых эпизодов стартуют не позже мая. Команда шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич на низком старте. Остальным советуем тоже приготовиться — скоро попрёт драгоценный контент со съёмочных локаций.