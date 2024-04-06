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СЕРИАЛЫ
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Ведьмак Лиам Хемсворт передаёт привет из тренажёрки (фото)

Источник: Netflix

Съёмки продолжения многосерийного фэнтези «Ведьмак» всё ближе, и вслед за недавними новостями кастинга подоспела весточка от нового Геральта. Утверждённый на главную роль в четвёртом сезоне Лиам Хемсворт опубликовал в своих соцсетях фото из тренажёрного зала, демонстрируя тем самым, что тест по физической подготовке к роли прошёл.

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Ждём изображений Хемсворта в костюме и гриме. А оные в ближайшем будущем неизбежно появятся, потому что съёмки новых эпизодов стартуют не позже мая. Команда шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич на низком старте. Остальным советуем тоже приготовиться — скоро попрёт драгоценный контент со съёмочных локаций.

Теги
Ведьмак
Комментарии (3)

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