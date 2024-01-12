Вампира Региса в «Ведьмаке» сыграет Лоренс Фишбёрн

Многосерийное извращение под названием «Ведьмак» в очередной раз подтверждает своё непочётное звание. Актёрский состав четвёртого сезона феерического фэнтези пополнился Лоренсом Фишбёрном, которому, очевидно, срочно понадобились деньги, раз уж он решил окунуться в мир фантазий Лорен Хиссрич и её развесёлой компании.

Фишбёрн сыграет... высшего вампира Региса.

Полное имя цирюльника и философа, с которым Геральт знакомится в книге «Крещение огнём», Эмиель Регис Рогеллек Терзиефф-Годфрой. Как состоится знакомство ведьмака Лиама Хемсворта с изрядно загоревшим кровососом в сериале, неизвестно. Полагаемся на буйное воображение создателей адаптации.

Согласно официальному синопсису, в четвёртом сезоне Цири (Фрейя Аллан), Йеннифэр (Аня Чалотра) и сильно изменившийся за лето Геральт путешествуют по разоряемому войной Континенту раздельно. И если каждый из них примет свою судьбу, возглавив компанию отщепенцев, в которой оказался, у главных героев появится шанс встретиться снова.