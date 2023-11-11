«Ведьмак: Сирены глубин» — анонс и тизер анимационного фильма про Геральта из Ривии

Стриминговый сервис Netflix держит своё обещание расширять вселенную жертвы экранного насилия — тёмного фэнтези «Ведьмак». Франчайз прирос новым анимационным фильмом «Ведьмак: Сирены глубин», главным героем которого выступает Геральт из Ривии. У него внешность Генри Кавилла, а вот говорит он своим родным голосом из англоязычной озвучки игр — анимационного Белого Волка озвучил Даг Кокл. Чародейку Йеннифэр озвучивает Аня Чалотра.

Точной даты выхода у фильма пока нет, зато есть приблизительная — премьера состоится на потоковом сервисе в конце следующего года.

А пока можно оценить видео-анонс анимационного приключения:

И его официальный тизер: