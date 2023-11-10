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Сиквел «Спартака» посвятят истории Ашура

Источник: Starz

В феврале выяснилось, что создатель гладиаторской саги «Спартак» вернётся к сюжетам Древнего Рима и снимет сиквел, но тогда никаких подробностей о проекте не сообщили. А вот теперь кабельный канал Starz официально запускает проект в разработку и делится информацией о будущем сериале Стивена Денайта.

Сиквел получил название «Спартак: Дом Ашура» и ответит на вопрос, что если Ашур в исполнении Ника Тарабея не погиб по время извержения Везувия в финале «Спартака»? Не только не погиб, но и получил в дар за помощь Риму в подавлении восстания Спартака школу гладиаторов, некогда принадлежавшую Квинту Батиату.

Денайт занимается сиквелом в качестве создателя, шоураннера и главного сценариста, а также входит в команду исполнительных продюсеров проекта. B пpoизвoдcтвe cнoвa задействована cтyдия Lionsgate Television.

Теги
Спартак: Дом Ашура
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