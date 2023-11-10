Эллиот Пейдж и компания обещают крутейший финал «Академии Амбрелла» (видео)

В рамках тематических онлайн-посиделок стримингового сервиса Netflix под названием Geeked Week 2023 отдельного упоминания удостоились завершающиеся фантастические приключения одной примечательной «семейки».

В сети появился закадровый ролик четвёртого сезона «Академии Амбрелла», где мальчонка с секретом Эллиот Пейдж и его коллеги поделились впечатлениями от финальных эпизодов, к работе над которыми они вот-вот вернутся. Ну а зрители увидят всю эту феерию уже в следующем году — почти наверняка в его второй половине.



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Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t54729" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

И тизерный постер: