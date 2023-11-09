Детектив «Цербер» показал своих персонажей

Следствие ведёт полиция Петербурга. Отечественный онлайн-кинотеатр Premier презентовал подборку персонажных постеров исторической детективной драмы «Цербер» с Сергеем Мариным, Тимофеем Трибунцевым и Кириллом Кяро. Премьера сериала состоится 23 ноября.

События разворачиваются в Петербурге в 1826 году, после подавления восстания декабристов. Следственная комиссия, заручившись помощью доносчиков, охотится на участников беспорядков на Сенатской площади. Меж тем по Петербургу прокатывается волна жестоких убийств, жертвами которых и оказываются те самые доносчики. Расследовать череду смертей берутся московский сыщик и освобождённый из-под ареста дворянин.