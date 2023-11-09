Ной Хоули рассказал, когда ждать сериал «Чужой»

Только-только отгремела актёрская забастовка, а киношники и телевизионщики уже засуетились, готовые вернуться к работе. А шоураннер Ной Хоули («Фарго», «Легион») и вовсе сработал на опережение: ещё до окончательного перемирия, он поделился информацией, когда же стоит ждать его новый проект — сериал «Чужой» про тех самых ксеноморфов. По словам Хоули, после завершения стачки, работа над проектом возобновится в январе, а съёмки стартуют в феврале и продлятся до июля. Таким образом, в эфир сериал выйдет где-то в первой половине 2025 года.

Не слишком утешительная информация для фанатов живучих инопланетян. Впрочем, их ещё ждёт полнометражный фильм «Чужой: Ромул» за авторством Феде Альвареса, который выйдет в прокат в августе 2024 года. Заодно кино прощупает почву на предмет востребованности франчайза у зрителей.

Несмотря на забастовку актёров и сценаристов, в середине лета Хоули приступил к съёмкам в Таиланде. По словам шоураннера, ему удалось отснять большую часть первого эпизода — и ещё семь предстоит. Но без участия главной звезды — американской актрисы Сидни Чендлер, — завершить съёмки было весьма проблематично, поэтому работа застопорилась. Теперь же, хочется надеяться, всё пойдёт как по маслу.

Действие сериала развернётся в конце XXI века, ещё до событий оригинального фильма 1979 года, причём события будут происходить на Земле. Несмотря на это, Хоули обещает бережно подойти к сохранению футуристической эстетики, заложенной фильмами Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона.