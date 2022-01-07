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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Чужой» Ноя Хоули расскажет о войне земных корпораций

Источник: 20th Century Studios

Анонсированный в позапрошлом году сериал по культовому франчайзу Ридли Скотта «Чужой» никуда не спешит, но процесс идёт. К кастингу ещё не приступили, но сценарий пишется, Об этом в свежем интервью журналу Esquire рассказал креативный руководитель проекта Ной Хоули («Фарго», «Легион»).

В предыдущих интервью шоураннер успел сообщить, что события его сериала разворачиваются на Земле, а нынче разъясняет сказанное, обещает войну корпораций.

События разворачиваются на Земле будущего. Происходящее в сюжете можно сравнить с противостоянием Эдисона, Вестингауза и Теслы. Кто-то из них монополизирует электричество. Мы просто пока не знаем, кто именно. В фильмах у нас корпорация «Вейланд-Ютани», которая ко всему прочему занимается разработкой искусственного интеллекта. Но что если и другие компании пытаются по-новому взглянуть на вопрос бессмертия, прибегая к кибернетическим улучшениям или загрузкам человеческого сознания? Какая из технологий победит?

Неудивительно, что Хоули в «Чужих» и восхищает больше всего то, что тематика этих фильмов не сосредоточена исключительно на космических чудовищах.

«Чужой» — восхитительная история, потому что посвящена не только монстрам. Фильмы рассказывают, как мы оказались в ловушке между первобытным прошлым и искусственным интеллектом будущего, и оба — прошлое и будущее — пытаются нас уничтожить. Если бы сериал даже на 60% состоял из лучшего на планете хоррор-экшена, оставшиеся 40% мы бы посвятили вопросу: «Что мы всем этим пытаемся сказать?» Сериал должен быть интересен тематически. Для меня большая честь — поиграть с иконографией этого культового мира.

 
Ной Хоули, расскажет о Важном

Пока безымянный многосерийный проект, в продюсерах которого значится зачинатель франчайза Ридли Скотт, планируют презентовать зрителям в следующем году.

Теги
Чужой
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Источник фотографий: Depositphotos

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