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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Чужой» от шоураннера «Фарго» расскажет о классовом неравенстве

В конце прошлого года создатель «Легиона» и «Фарго» Ной Хоули официально занял пост автора сериала по культовому франчайзу «Чужой». Долгое время о многосерийном проекте ничего конкретного не сообщалось, но вот Хоули лично побеседовал о сериале, причём довольно предметно — шоураннер, к примеру, рассказал, о чём пойдёт речь в сюжете.

В свежей беседе с Vanity Fair продюсер-сценарист пояснил, что не собирается вмешиваться в историю, идеально рассказанную Ридли Скоттом, Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Финчером. Другими словами, речь в его сериале пойдёт не об Эллен Рипли. Вместо этого Хоули собирается рассказать о классовом неравенстве.

Хуоли отметил, что первый и второй фильмы — о настоящих работягах, которых безликое и безымянное корпоративное руководство отправляет «делать грязную работу».

В моём сериале вы ещё и увидите, кто именно их отправляет. Вы увидите, что происходит, когда проблема классового неравенства, от которого мы страдаем, остаётся нерешённой. Если мы в нашем обществе до сих пор не в состоянии поддержать друг друга, улучшить общее благосостояние, то что с нами произойдёт? У Сигурни Уивер есть отличная строчка в диалоге с Полом Райзером, где она сомневается в том, что человек как вид лучше чужих. По крайней мере, те не уничтожают друг друга из-за прибыли.

 
Ной Хоули, отыскал настоящего врага

С эдаким подходом вместо экшен-триллера о выживании мы рискуем получить производственную драму с хождениями по коридорам и кабинетными диалогами. Конечно, будем рады ошибиться.

Комментарии (12)

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