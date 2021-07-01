Сериал «Чужой» от шоураннера «Фарго» расскажет о классовом неравенстве

В конце прошлого года создатель «Легиона» и «Фарго» Ной Хоули официально занял пост автора сериала по культовому франчайзу «Чужой». Долгое время о многосерийном проекте ничего конкретного не сообщалось, но вот Хоули лично побеседовал о сериале, причём довольно предметно — шоураннер, к примеру, рассказал, о чём пойдёт речь в сюжете.

В свежей беседе с Vanity Fair продюсер-сценарист пояснил, что не собирается вмешиваться в историю, идеально рассказанную Ридли Скоттом, Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Финчером. Другими словами, речь в его сериале пойдёт не об Эллен Рипли. Вместо этого Хоули собирается рассказать о классовом неравенстве.

Хуоли отметил, что первый и второй фильмы — о настоящих работягах, которых безликое и безымянное корпоративное руководство отправляет «делать грязную работу».

В моём сериале вы ещё и увидите, кто именно их отправляет. Вы увидите, что происходит, когда проблема классового неравенства, от которого мы страдаем, остаётся нерешённой. Если мы в нашем обществе до сих пор не в состоянии поддержать друг друга, улучшить общее благосостояние, то что с нами произойдёт? У Сигурни Уивер есть отличная строчка в диалоге с Полом Райзером, где она сомневается в том, что человек как вид лучше чужих. По крайней мере, те не уничтожают друг друга из-за прибыли. Ной Хоули, отыскал настоящего врага

С эдаким подходом вместо экшен-триллера о выживании мы рискуем получить производственную драму с хождениями по коридорам и кабинетными диалогами. Конечно, будем рады ошибиться.