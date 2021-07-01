Создатель «Викингов» готовит сериал о блокаде Ленинграда с фемининным уклоном

Создатель «Викингов» и «Тюдоров», Майкл Хёрст обратил свой взор на историю Второй мировой войны, выбрав для нового эпика событие максимально трагичное и поистине масштабное — 872-дневную блокаду Ленинграда. В основу ляжет книга 2011 года журналистки Анны Рейд 2011 года Leningrad: The Epic Siege of World War II, 1941-1944.

Обещают историю, преисполненную жестокости и страданий, а также человеческой стойкости, милосердия и мужества. Но это ещё не все: в соответствии с современными западными тенденциями, в центре сюжета окажутся преимущественно женщины, и все события будут показаны с их точки зрения.

Большинство наших персонажей — женщины: их часто упускают из виду или вовсе игнорируют в исторических хрониках. Кроме того, в то время как большинство ленинградских мужчин ушли на войну и погибли в сражениях, женщины остались. Думаю, будет абсолютно правильным рассказать историю блокады с женской точки зрения. Майкл Хёрст, зрит куда надо

Продюсируют сериал Range Media Partners и Orangery Productions во главе со Светланой и Алексеем Кузьмичёвыми.