Приквел «Властелина колец» продолжает набирать актёров

Активное производство во всех отношениях эпического приквела «Властелина колец» идёт далеко не первый месяц, а проект продолжает добирать участников актёрского состава. По информации портала The Hollywood Reporter, в кастинг-лист сериала записались Чарльз Эдвардс («Корона»), Уилл Флэтчер, Амели Чайлд-Вильерс и Бо Кэссиди. Кого доведётся играть новичкам, неизвестно.

Первый сезон амбициозного проекта Amazon Studios стоимостью $ 465 млн насчитывает в своём составе 39 актёров, не считая массовки.

События предыстории разворачиваются за тысячи лет до происходящего в трилогии Дж. Р. Р. Толкина, повествует об ансамбле уже известных и новых персонажей, готовящихся противостоять возвращающемуся в Средиземье великому злу.

Сериал возглавляют шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей; они же написали сценарий совместно с Брайаном Когманом («Игра престолов»). Первый сезон режиссируют Хуан Антонио Байона («Голос монстра»), Уэйн Че Йип («Колесо времени») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Наследие Юпитера»).