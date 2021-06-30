Эпическое фэнтези «Колесо времени» обзавелось логотипом и датой выхода

Потоковый сервис Amazon опубликовал свежий промо-ролик многосерийного эпического фэнтези «Колесо времени», демонстрирующий официальный логотип сериала и очень приблизительную дату выхода первого сезона. Премьера состоится на цифровой платформе в этом году. Учитывая, что на дворе конец июня, можно со стопроцентной уверенностью заявить, что долгожданная премьера состоится в ближайшие полгода.

Шоураннером и главным сценаристом экранизации культового книжного цикла Роберта Джордана выступает Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). В актёрский состав входят Роазмунд Пайк, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэниел Хенни, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо.