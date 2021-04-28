Лорд Семи Башен засветился в свежем промо фэнтези-эпика «Колесо Времени»

Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий промо-ролик многосерийного фэнтези «Колесо времени» с очередным кадром из сериала. Новое лаконичное видео представляет зрителям экранного Лана Мандрагорана, стража Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) и некоронованного короля Малкира. Персонажа играет Дэниел Хенни.

Многосерийное эпическое фэнтези по знаменитому книжному циклу Роберта Джордана когда-нибудь доберётся-таки до экранов, но даты выхода у проекта по-прежнему нет.

Шоураннером и главным сценаристом сериала значится Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). В других ролях задействованы Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо.