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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Лорд Семи Башен засветился в свежем промо фэнтези-эпика «Колесо Времени»

Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий промо-ролик многосерийного фэнтези «Колесо времени» с очередным кадром из сериала. Новое лаконичное видео представляет зрителям экранного Лана Мандрагорана, стража Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) и некоронованного короля Малкира. Персонажа играет Дэниел Хенни.

Многосерийное эпическое фэнтези по знаменитому книжному циклу Роберта Джордана когда-нибудь доберётся-таки до экранов, но даты выхода у проекта по-прежнему нет.

Шоураннером и главным сценаристом сериала значится Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). В других ролях задействованы Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо.

Теги
ВидеоКолесо времени
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