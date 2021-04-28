Звезда «Игры престолов» лишил Кейли Куоко сериальной девственности

Несмотря на роли весьма раскрепощённых девиц, Кейли Куоко в свои 35 лет оказалась крайне неопытна в постельных делах. И если Леонарду в «Теории большого взрыва» было за радость и это, то понахватавшийся всякого от матери драконов Михиль Хаусман («Игра престолов») сразу почуял неладное — особенно когда актриса всячески пыталась избежать контакта с ним во время съёмок сексуальной сцены в «Стюардессе».

Неожиданно оказалось, что для Куоко всё это в новинку. Оно и понятно, ситком CBS о кучке ботаников всегда был практически образцом целомудрия, особенно на фоне вакханалий, которые творятся на HBO.

Я этого не осознавал, но по какой-то причине она никогда раньше не участвовала в любовных сцен — полагаю, этого никогда не происходило в «Теории большого взрыва». Итак, это была наша первая постельная сцена, и всё было весьма пристойно… мы целовались на кровати, под одеялом, когда я заметил, что она как бы парит надо мной, а не сидит на моих ногах. Где-то после третьего дубля она начала немного дрожать, и я такой: «Кейли, что ты делаешь? Просто сиди». Оказалось, что ей было очень некомфортно, и что она понятия не имела, как это делается. Так что она пыталась не касаться меня. Михиль Хаусман, сдал все секреты

Что тут скажешь, HBO меняет людей. А учитывая, что сериал продлили на второй сезон, Куоко наверняка наберётся там ещё немало опыта.