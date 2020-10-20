Теперь «Стюардесса»: Кейли Куоко пустится во все тяжкие уже 26 ноября

Кейли Куоко, ещё год назад закончившая с «Теорией большого взрыва», похоже, так и не вышла из образа: в новом сериале «Стюардесса» актриса сыграет столь же шебутную бортпроводницу Кэсси Боуден, проснувшуюся после одной из бурных вечеринок в дубайском отеле в компании мёртвого мужчины. Ничего не помня о вчерашнем вечере, она не придумала ничего лучше, чем сбежать с места преступления прямиком на рейс до Нью-Йорка, где её уже поджидали федералы. Неплохая завязка для комедийного триллера.

Актёрский состав сериала также включает Зашу Мэмет, Михиля Хаусмана, Рози Перес, Т.Р. Найта, Колина Вуделла, Мишель Гомес, Мерла Дэндриджа, Гриффина Мэттьюса и Нолана Джерарда Фанка.

26 ноября на HBO Max выйдут сразу три серии из запланированных восьми.