Неприятное пробуждение Кейли Куоко в тизере комедийного триллера «Стюардесса»

Потоковый сервис HBO Max поделился первыми промо-материалами многосерийного комедийного триллера «Стюардесса» с Кейли Куоко в главной роли. Даты выхода у сериала пока нет, но видеосервис обещает скорую премьеру.

Куоко играет стюардессу Кэсси Боуден, как-то вечером знатно загулявшую и проведшую нескучную ночь, о которой она совершенно ничего не помнит. Просыпается Кэсси с гудящей от похмелья головой в постели с мёртвым телом. Теперь ей жизненно необходимо выяснить, что же всё-таки стряслось прошлой ночью.

Первые промо-кадры: