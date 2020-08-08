 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя аниме на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля Злобные бездельники возвращаются: Майк Джадж готовит ремейк «Бивиса и Баттхеда» Рецензия и отзывы на игру «Одни из нас: Часть II» «Король-шаман» — анонс ремейка аниме и тизер «Гениальная вечеринка: За гранью» — эксклюзивный трейлер на русском альманаха экспериментальных аниме-короткометражек
2
СЕРИАЛЫ
505
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Неприятное пробуждение Кейли Куоко в тизере комедийного триллера «Стюардесса»

Потоковый сервис HBO Max поделился первыми промо-материалами многосерийного комедийного триллера «Стюардесса» с Кейли Куоко в главной роли. Даты выхода у сериала пока нет, но видеосервис обещает скорую премьеру.

Куоко играет стюардессу Кэсси Боуден, как-то вечером знатно загулявшую и проведшую нескучную ночь, о которой она совершенно ничего не помнит. Просыпается Кэсси с гудящей от похмелья головой в постели с мёртвым телом. Теперь ей жизненно необходимо выяснить, что же всё-таки стряслось прошлой ночью.

Первые промо-кадры:

Кадры из сериала «Стюардесса» Кадры из сериала «Стюардесса» Кадры из сериала «Стюардесса» Кадры из сериала «Стюардесса» Промо-арт сериала «Стюардесса» Промо-арт сериала «Стюардесса»
2 Обсудить
Темы
 
Видео Стюардесса
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом
 
HBO Max готов выложить более миллиарда долларов за «Теорию большого взрыва»
 
Неприятное пробуждение Кейли Куоко в тизере комедийного триллера «Стюардесса»

Тоже интересно

 
Кино Подкаст на колёсах. «Первому игроку приготовиться»
 
КиноИгры Первые кадры из новой экранизации игры Doom
 
Приквел «Двенадцати стульев» с Сергеем Безруковым выйдет в следующем году
 
Кино Режиссёр «Хищных птиц» высказалась о «разочаровывающих» сборах фильма
 
Кино #BoycottMulan — очередной хэштег для обиженных или сопротивление пропаганде?
 
Кино Том Холланд снимался в «Мстителях» без сценария
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
19:00КГ играет: Kingdom Hearts III, часть 4
 

Выйдут в августе

9 ВсЛазер-шоу «Три дебила»
9 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
10 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 ПнТелеовощи

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду
 
 
15Ноль кадров в секунду – 328: It's getting Super Hot in here
 
15ЕВА
 
 
12Телеовощи – 351: Запутанные взаимоотношения Ленины и Маркса
 
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 419: Как с пользой провести время во временной петле
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru