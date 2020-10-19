От Дианы Спенсер до Маргарет Тэтчер — четвёртый сезон «Короны» в лицах (постеры)

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix обновил портретную галерею сериала «Корона», опубликовав подборку персонажных постеров четвёртого сезона, куда помимо членов королевского семейства вошли премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и Диана Спенсер (Эмма Коррин) — новые действующие лица венценосной семейной саги.

В четвёртом сезоне исторической драмы Питера Моргана освещаются события конца 70-х и начала 80-х. Во главе правительства впервые встаёт женщина — кабинет министров возглавляет Маргарет Тэтчер, чьи взгляды на политику страны идут вразрез с позицией королевы. Ситуацию усугубляет Фолклендская война, и единению нации должна поспособствовать сказка наяву — пышная свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер. По горькой иронии, этот матримониальный союз никакого отношения к сказке не имел.

В продолжении также задействованы Оливия Колман, Тобайас Мензис, Хелена Бонем Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Джош О’Коннор, Эмералд Феннел, Чарльз Дэнс и Эрин Доэрти.