От Дианы Спенсер до Маргарет Тэтчер — четвёртый сезон «Короны» в лицах (постеры)

Потоковый сервис Netflix обновил портретную галерею сериала «Корона», опубликовав подборку персонажных постеров четвёртого сезона, куда помимо членов королевского семейства вошли премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и Диана Спенсер (Эмма Коррин) — новые действующие лица венценосной семейной саги.
В четвёртом сезоне исторической драмы Питера Моргана освещаются события конца 70-х и начала 80-х. Во главе правительства впервые встаёт женщина — кабинет министров возглавляет Маргарет Тэтчер, чьи взгляды на политику страны идут вразрез с позицией королевы. Ситуацию усугубляет Фолклендская война, и единению нации должна поспособствовать сказка наяву — пышная свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер. По горькой иронии, этот матримониальный союз никакого отношения к сказке не имел.
В продолжении также задействованы Оливия Колман, Тобайас Мензис, Хелена Бонем Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Джош О’Коннор, Эмералд Феннел, Чарльз Дэнс и Эрин Доэрти.