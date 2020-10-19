 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Путь Ах Сама и рукописи Брюса Ли — интервью с Эндрю Кодзи и Шеннон Ли о втором сезоне «Воина» Алан Ритчсон сыграет сериального Джека Ричера Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня Интервью с Криспином Гловером — звездой «Назад в будущее», «Ангелов Чарли» и «Киллера по вызову» В PS+ раздадут ремейк Modern Warfare 2... но не в России
5
СЕРИАЛЫ
1 378
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Гарик Харламов передаёт нецензурный привет из норвежской тюрьмы в трейлере комедии «Зона комфорта»

Такого от Гарика Харламова в «Ну, погоди!» вы точно не услышите. Сервис потокового видео Premiere выпустил трейлер комедийного сериала «Зона комфорта». Ролик, не скупящийся на обсценную лексику, сообщает, что премьера состоится уже на этой неделе, 22 октября.

Хармалов играет Ярослава Кострова, владельца компании-грузоперевозчика из Мурманска. Получив первый крупный заказ от нового клиента, главный герой решает подзаработать на этой сделке «сверху» и отправляется вместе с товаром в Норвегию. Но на таможне груз конфискуют, а Ярослав попадает в тюрьму. По уровню комфорта пенитенциарное заведение не уступает добротной гостинице, и не исключено, что вкушать все прелести европейского заключения дельцу придётся целых 15 лет. Но нужно как-то жить дальше — вести бизнес, общаться с супругой, воспитывать детей, улаживать дела с мафией. В сложившихся обстоятельствах делать всё это придётся через «Скайп».

5 Обсудить
Темы
 
Видео Зона комфорта
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Гарик Харламов передаёт нецензурный привет из норвежской тюрьмы в трейлере комедии «Зона комфорта»

Тоже интересно

 
Кино «Круиз по джунглям» — трейлер диснеевского приключения с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант
 
Кино Хотите заработать? Спросите у них как!
 
Кино «Стартрек 4» совершил прорыв в режиссуре
 
Новый кадр из сериала «Бэтвумен»
 
Кино Флоренс Пью сменит Скарлетт Йоханссон на посту Чёрной вдовы
 
Кино Энтони Маки о борьбе с расизмом в MCU: «Моя задача — максимально улучшить вселенную Marvel»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

 
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
25 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
13Телеовощи – 362: Вибратор бесконечности
 
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 432: «Хэллоуин Хьюби» и «Бегущий по лезвию: The Final Cut»
 
7Ноль кадров в секунду – 338: Монополия по Судакову
 
28ЕВА – 394: Ограниченно добрый
 
3Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru