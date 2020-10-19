Гарик Харламов передаёт нецензурный привет из норвежской тюрьмы в трейлере комедии «Зона комфорта»

Такого от Гарика Харламова в «Ну, погоди!» вы точно не услышите. Сервис потокового видео Premiere выпустил трейлер комедийного сериала «Зона комфорта». Ролик, не скупящийся на обсценную лексику, сообщает, что премьера состоится уже на этой неделе, 22 октября.

Хармалов играет Ярослава Кострова, владельца компании-грузоперевозчика из Мурманска. Получив первый крупный заказ от нового клиента, главный герой решает подзаработать на этой сделке «сверху» и отправляется вместе с товаром в Норвегию. Но на таможне груз конфискуют, а Ярослав попадает в тюрьму. По уровню комфорта пенитенциарное заведение не уступает добротной гостинице, и не исключено, что вкушать все прелести европейского заключения дельцу придётся целых 15 лет. Но нужно как-то жить дальше — вести бизнес, общаться с супругой, воспитывать детей, улаживать дела с мафией. В сложившихся обстоятельствах делать всё это придётся через «Скайп».