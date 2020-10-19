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На стыке мистики и супергероики — шоураннер и актёры рассказывают о «Хелстроме»

Стриминговый сервис Hulu выкатил ролик о создании многосерийного мистического триллера «Хелстром» по вселенной Marvel, где шоураннер Пол Збышевски и участники основного актёрского состава рассказывают об уникальности проекта. Премьера состоялась 16 октября.

Первый сезон, как известно, вышел целиком. И если поначалу оценки зрителей оставляли желать лучшего, то по мере просмотра аудитория меняла своё мнение — сейчас на известном онлайн-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг зрительского одобрения дорос до впечатляющей отметки 91%. А вот критики поспешили утопить сериал в негативе — всего 39% положительных отзывов.

Сериал повествует о Дэймоне Хелстроме (Том Остин) и его младшей сестре Ане Хелстром (Сидни Леммон) — детях земной женщины Виктории (Элизабет Марвел) и Сатаны. Невзирая на сложные взаимоотношения, Дэймон и Ана объединяются для борьбы со злом, используя свои невероятные способности, доставшиеся им по отцовской линии.

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Видео Хелстром
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