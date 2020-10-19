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Четвёртый сезон «Детства Шелдона» получил дату выхода

Юный гений возвращается на малые экраны, и теперь зрители даже знают, когда точно это произойдёт. Телеканал CBS опубликовал промо-ролик четвёртого сезона «Детства Шелдона», сообщающий, что продолжение многосерийной комедии стартует 5 ноября.

Первый эпизод четвёртого сезона называется Graduation. Успешно завершив обучение в школе экстерном, главный герой готовится к покорению новых высот. Тут-то юный Шелдон Купер (Иэн Эрмитаж) и переживает один из своих страхов. А вдруг он всё-таки ещё не готов к поступлению в колледж?

В сериале также снимаются Зои Перри, Лэнс Барбер, Энни Поттс, Реган Реворд и Монтана Джордан. Исполнительными продюсерами проекта являются Чак Лорри, Стивен Моларо, Тодд Спивак и выступающий в роли рассказчика Джим Парсонс.

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Видео Детство Шелдона
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