Новые приключения Дина Джарина и Малыша Йоды в тизере второго сезона «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Disney+ опубликовал минутный тизер второго сезона «Мандалорца», обещающий начало новой главы в приключениях Дина Джарина и Малыша Йоды, которого одинокому стрелку надлежит воссоединить с его племенем. В этой миссии главному герою понадобится помощь старых знакомых Кары Дюн и Грифа Карго.

Актёрский состав продолжения возглавляют Педро Паскаль, Джина Карано, Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито. Второй сезон срежиссировали его создатели Джон Фавро и Дэйв Филони, а также Роберт Родригес и Пейтон Рид. Сериал возвращается на экраны 30 октября.