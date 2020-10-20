Кейли Куоко пьёт и боится в трейлере комедийного триллера «Стюардесса»

История о том, как круто может измениться жизнь всего за одну ночь. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер многосерийного комедийного триллера «Стюардесса», где Кейли Куоко расхлёбывает невероятные и пугающие последствия одного свидания. Сериал стартует 26 ноября.

Стюардесса Кэсси Боуден (Куоко) как-то вечером знатно загуляла с привлекательным пассажиром своего рейса и провела с ним бурную ночь, о которой мало что помнит. Просыпается Кэсси с гудящей от похмелья головой в постели с мёртвым телом. Теперь ей жизненно необходимо выяснить, что же всё-таки стряслось прошлой ночью, и отыскать настоящего убийцу, чтобы снять с себя подозрения.

В сериале также играют Михиль Хаусман, Мишель Гомес, Заша Мэмет, Рози Перес, Колин Вуделл, Гриффин Мэттьюз и другие.