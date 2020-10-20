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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Космическая драма «Вдали» с Хилари Суонк осталась без второго сезона

Потоковый сервис Netflix попрощался с космической драмой «Вдали» после первого же сезона. Проекту с Хилари Суонк не помог тот факт, что, по данным аналитической конторы Nielsen, он три недели подряд после премьеры продержался в первой десятке самых востребованных сериалов у зрительской аудитории. Видеосервис, к слову, пока никак не прокомментировал своё решение.

10-серийная драма о семье, командной работе и преодолении трудностей рассказывала об американском астронавте Эмме Грин (Суонк), на три года оставившей на Земле мужа и дочь-подростка, чтобы возглавить международную миссию на Марс.

Сценарий написали Эндрю Хиндерэйкер («Ужасы по дешёвке») и Джейсон Катимс («Огни ночной пятницы»). Шоураннером выступила Джессика Голдберг («Путь»). В исполнительных продюсерах числились Суонк и Мэтт Ривз («Планета обезьян: Война»).

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