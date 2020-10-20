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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Сексуальные, но безмолвные: актёр «Мулан» критикует «Пацанов» и «Академию Амбрелла» за недостаток диалогов у азиатских персонажей

Некто Джимми Вонг, сыгравший одного из друзей главной героини в свежей «Мулан», крайне недоволен тем, что азиатским актёрам не дают право голоса (буквально). И хотя вы вряд ли вспомните хоть что-то о его персонаже из фильма, он сейчас говорит не о себе — под раздачу попали «Пацаны» и «Академия Амбрелла»:

Наименее приятные вещи, которые я заметил во время запойных просмотров сериалов на пандемии: невероятно сексуальные и красивые азиатские актёры играют персонажей, у которых практически нет диалогов, потому что они должны быть… загадочными?

Как недвусмысленно намекает фото, речь идёт о Кимико (Карен Фукухара) и Бене (Джастин Х. Мин), причём даже тот факт, что первая в принципе не может говорить, а второй… ну вы сами понимаете, Вонг не посчитал убедительным аргументом. А всё потому что эту тему поднимал и шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, на чьи слова с удовольствием сослался Вонг:

Одна из вещей, которую мне бы хотелось сделать лучше в первом сезоне, — это дать Кимико больше голоса. Думаю, мы ненароком попали в ловушку. Есть стереотип о молчаливых азиатских женщинах, и я абсолютно точно не хотел этого. Тот факт, что она не говорит словами, не означает, что она в принципе не может говорить. Она реальный человек, и у неё есть своё мнение.

На всякий случай — чтобы вы не подумали, что это лишь исключение из правил, — актёр привёл ссылку на твит с целым списком загадочно-молчаливых азиатских персонажей. #AsianVoicesMatter?

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Пацаны Академия Амбрелла
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