Сексуальные, но безмолвные: актёр «Мулан» критикует «Пацанов» и «Академию Амбрелла» за недостаток диалогов у азиатских персонажей

Некто Джимми Вонг, сыгравший одного из друзей главной героини в свежей «Мулан», крайне недоволен тем, что азиатским актёрам не дают право голоса (буквально). И хотя вы вряд ли вспомните хоть что-то о его персонаже из фильма, он сейчас говорит не о себе — под раздачу попали «Пацаны» и «Академия Амбрелла»:

Наименее приятные вещи, которые я заметил во время запойных просмотров сериалов на пандемии: невероятно сексуальные и красивые азиатские актёры играют персонажей, у которых практически нет диалогов, потому что они должны быть… загадочными?

Least favorite acting thing I've noticed during pandemic binge watching: incredibly sexy and good looking Asian actors playing characters with barely ANY dialogue because it's supposed to be... mysterious? pic.twitter.com/tn3uoTd8vf — Jimmy Wong (@jfwong) October 18, 2020

Как недвусмысленно намекает фото, речь идёт о Кимико (Карен Фукухара) и Бене (Джастин Х. Мин), причём даже тот факт, что первая в принципе не может говорить, а второй… ну вы сами понимаете, Вонг не посчитал убедительным аргументом. А всё потому что эту тему поднимал и шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, на чьи слова с удовольствием сослался Вонг:

Одна из вещей, которую мне бы хотелось сделать лучше в первом сезоне, — это дать Кимико больше голоса. Думаю, мы ненароком попали в ловушку. Есть стереотип о молчаливых азиатских женщинах, и я абсолютно точно не хотел этого. Тот факт, что она не говорит словами, не означает, что она в принципе не может говорить. Она реальный человек, и у неё есть своё мнение.

На всякий случай — чтобы вы не подумали, что это лишь исключение из правил, — актёр привёл ссылку на твит с целым списком загадочно-молчаливых азиатских персонажей. #AsianVoicesMatter?