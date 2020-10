Сексуальные, но безмолвные: актёр «Мулан» критикует «Пацанов» и «Академию Амбрелла» за недостаток диалогов у азиатских персонажей

Некто Джимми Вонг, сыгравший одного из друзей главной героини в свежей «Мулан», крайне недоволен тем, что азиатским актёрам не дают право голоса (буквально). И хотя вы вряд ли вспомните хоть что-то о его персонаже из фильма, он сейчас говорит не о себе — под раздачу попали «Пацаны» и «Академия Амбрелла»:

Least favorite acting thing I've noticed during pandemic binge watching: incredibly sexy and good looking Asian actors playing characters with barely ANY dialogue because it's supposed to be... mysterious? pic.twitter.com/tn3uoTd8vf