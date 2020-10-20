Романтическая драма «Погоня за любовью» с Лили Джеймс и Домиником Уэстом обзавелась первыми кадрами

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британский вещатель BBC One совместно с Amazon Studios приступили к съёмкам многосерийной романтической драмы «Погоня за любовью» с Лили Джеймс и Домиником Уэстом. Съёмки многосерийной экранизации одноимённого романа Нэнси Митфорд проходят в Великобритании (Бристоль и Бат), и проект уже обзавёлся первыми официальными кадрами.

События мелодраматической семейной саги разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. Повествование сосредоточено на приключениях и злоключениях обаятельной и бесстрашной Линды Рэдлетт в исполнении Джеймс. На пару со своей кузиной и лучшей подругой Фанни Логан (Эмили Бичем) главная героиня ищет того самого мужчину, с которым обретёт личное счастье.

В актёрском составе также значатся Эндрю Скотт, Эмили Мортимер, Долли Уэллс, Битти Эдмондсон, Ассаад Буаб, Шазад Латиф и Фредди Фокс. Режиссирует постановку Мортимер по собственному сценарию. Исполнительными продюсерами числятся Чарльз Кольер, Мэтью Рид и Фрита Типлэди. Премьера сериала запланирована на следующий год.