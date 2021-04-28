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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

«Вампиры средней полосы» продлены на второй сезон

Детективная мистическая драма о непростой жизни смоленских упырей получила официальное продление — «Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном на потоковый сервис START. До завершения первого осталось всего ничего — финальный эпизод выйдет 6 мая. Съёмки продолжения, правда, начнутся нескоро — следующей весной.

Участники творческой команды невероятно рады тому, что аудитории сериал пришёлся по душе — «Вампиры» возглавили список самых просматриваемых проектов цифровой платформы.

С момента выхода первого эпизода мы получаем мощную обратную связь от зрителей. Уже понятно, что созданные нами образы нашли отклик у подписчиков сервиса, шутки ушли в народ, а это значит, что мы не имеем права прервать историю нашей семьи. Мы пока не будем раскрывать все секреты второго сезона, с уверенностью можем сказать только одно: мир наших вампиров серьёзно тряхнёт.

Алексей Акимов, сценарист

В снятом Антоном Масловым первом сезоне о жизни кровососов из Смоленска снялись Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и Дмитрий Лысенков.

Теги
Вампиры средней полосыВампиры средней полосы
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