Винницкие школьники зажигают — START покажет украинский сериал «Секс, инста, экзамены» (трейлер)

Стриминговый сервис START избирательно подходит к выбору стороннего контента — показывает только лучшее. Например, 5 мая его подписчиков ждёт поистине европейская премьера — украинский сериал Антонио Лукича с притягательным заглавием «Секс, инста, экзамены». Уже и дублированный трейлер имеется.

Говорят, сериал посвящён поколению сегодняшних школьников. События разворачиваются в винницкой школе, где старшеклассница Саша борется за пост президента школы. И все вокруг уверены, что она выиграет выборы, пока на неё не находят компромат в «Инстаграме», где она под чужим ником демонстрирует свои богатые сексуальные фантазии.

В сериале снялись Анна Ярмоленко, Карина Черчевич, Соня Слюсаренко, Андрей Максимов, Виталий Зеленый, Гриша Наумов, Любава Шокля и другие.