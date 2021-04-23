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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Киану Ривз не появится в сериале по «Джону Уику», потому что «Отель „Континенталь“» сменил концепцию

Несколько лет пребывавший в разработке многосерийный спин-офф киносерии «Джон Уик» продолжает оставаться в приоритете у канала Starz. Но за это время сериал успел сменить концепцию, которая исключает появление в сюжете смертоносного наёмника в исполнении Киану Ривза. Потому что «Отель „Континенталь“» сменил творческую команду и переквалифицировался в приквел.

Об этом порталу Deadline поведал глава студии Lionsgate Television Кевин Беггс. Как выяснилось, вовлечённые в продюсирование проекта студии долго ломали голову, как выстроить сюжет сериала так, чтобы он не мешал повествованию фильмов, и в итоге выход нашли в идее, которую подкинули ребята из творческой команды сериала «Уэйн». Они предложили перенести события в Нью-Йорк 70-х и рассказать о юности Уинстона — владельца знаменитого отеля. Сериал расскажет, как главный герой и его сообщники проложили себе путь в «Континенталь».

В киносерии персонажа играет Иэн Макшейн, и не исключено, что он может поучаствовать в проекте в качестве рассказчика, буде такой понадобится. Беггс также рассказал, что «Континенталь» разрабатывается в формате мини-сериала и будет состоять из трёх 90-минутных эпизодов.

Кину Ривз ограничится ролью исполнительного продюсера.

Теги
Джон УикОтель „Континенталь“
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