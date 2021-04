Супергерой у психоаналитика в свежем промо-ролике «Наследия Юпитера»

Как известно, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, даже если она состоит сплошь из супергероев. В сети опубликовали свежий промо-ролик фантастической экшен-драмы «Наследие Юпитера» по комиксам Марка Миллара. Уставший отец семейства Джош Дюамель рассказывает о своих семейных неурядицах психоаналитику и зрителям.

All families have their issues. #JupitersLegacy pic.twitter.com/btmctsbKBD