Супергерой у психоаналитика в свежем промо-ролике «Наследия Юпитера»

Как известно, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, даже если она состоит сплошь из супергероев. В сети опубликовали свежий промо-ролик фантастической экшен-драмы «Наследие Юпитера» по комиксам Марка Миллара. Уставший отец семейства Джош Дюамель рассказывает о своих семейных неурядицах психоаналитику и зрителям.

Сверхспособное семейство Сэмпсонов в составе Утопии (Дюамель), Леди Свободы (Лесли Бибб), Мозговой волны (Бен Дэниелс), Парагона (Эндрю Хортон) и Хлои (Елена Кампурис) нагрянет на малые экраны совсем скоро — первый сезон выходит на Netflix 7 мая.