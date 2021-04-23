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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Супергерой у психоаналитика в свежем промо-ролике «Наследия Юпитера»

Как известно, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, даже если она состоит сплошь из супергероев. В сети опубликовали свежий промо-ролик фантастической экшен-драмы «Наследие Юпитера» по комиксам Марка Миллара. Уставший отец семейства Джош Дюамель рассказывает о своих семейных неурядицах психоаналитику и зрителям.

Сверхспособное семейство Сэмпсонов в составе Утопии (Дюамель), Леди Свободы (Лесли Бибб), Мозговой волны (Бен Дэниелс), Парагона (Эндрю Хортон) и Хлои (Елена Кампурис) нагрянет на малые экраны совсем скоро — первый сезон выходит на Netflix 7 мая.

Теги
Наследие ЮпитераNetflix
Комментарии (2)

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