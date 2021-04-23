 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Невероятные» Джосса Уидона стартовали на HBO лучше «Страны Лавкрафта» Везунчик Лиам Нисон — в новом триллере его будет преследовать Моника Беллуччи Люси Лью сыграет обольстительную злодейку в «Шазаме! 2» КГ играет: No More Heroes 2: Desperate Struggle Экранизация игры от Ubisoft «Оборотни внутри» обзавелась первым роликом
СЕРИАЛЫ
387
 
Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:

Эндрю Линкольн рассказал, ждать ли его возвращения в финальном сезоне «Ходячих мертвецов»

Зомби-опера AMC под названием «Ходячие мертвецы» всё ближе к своему завершению — ещё полтора года, 24 эпизода, и мучения окончены. И хотя есть ещё многочисленные спин-оффы, в том числе посвящённые лично Рику Граймсу, сейчас всех волнует вопрос, вернётся ли в сериал герой Эндрю Линкольна, хотя бы напоследок. В конце концов, Лорен Коэн этот трюк уже провернула.

Сам актёр такой вариант вовсе не исключает и, судя по тону высказывания, если позовут — отказываться не будет:

Не имею ни малейшего понятия. Не знаю, написан ли уже последний сезон, но я бы никогда не сказал никогда этому, потому что все, кто до сих пор снимает «Ходячих мертвецов» — мои дорогие друзья. И тот факт, что они всё ещё продолжают и делают этот прекрасный новаторский сериал, который по-прежнему резонирует с миром — это настоящий подвиг.

Что касается полнометражных фильмов о Рике Граймсе, съёмки первого начнутся уже этой весной, но будут ещё — Линкольн, по его собственным словам, подписался сразу на несколько. Также он объяснил, с чем связана такая задержка, помимо пандемии — просто они хотят всё сделать максимально правильно. Так что, остаётся только ждать.

Комментарии

Ещё на эту тему

2Норман Ридус, Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн рассказывают о финале 10 сезона «Ходячих мертвецов» 9Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала 18Вышел первый тизер 11 сезона «Ходячих мертвецов». Премьера уже этим летом 9Исторический момент! Стартовали съёмки финального сезона «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

20Стечение мыслей: Рэй Фишер и его беспочвенные обвинения 6Порно-хит Subverse вышел в Steam — смотрим премьерный трейлер 8«Мортал Комбат» выпил всю душу из отечественного кинопроката 36Сериал «Американские боги» с позором закрыт 11«Чисто Гай Ричи!» — KION представляет многосерийную комедию для взрослых «Афера»

Далее на КГ

3
«Оскар 2021» — обнародовали «Абсолютное предсказание» лауреатов главной кинопремии
 0
КГ играет: VenusBlood Frontier, часть 13
 2
Премьерный трейлер прокачанной версии предшественника Nier:Automata
 4
«Сокол и Зимний солдат» — обсуждаем финальный эпизод
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 459: «Гнев человеческий» и «Рыцари справедливости»
 21
Готовы? В новом мультфильме Pixar появится 14-летняя девочка-трансгендер
 19
«Дуров» — трейлер документального фильма KION об основателе «ВКонтакте» и Telegram
 20
«Шан-Чи» явит миру первого животного-сайдкика киновселенной Marvel — вот как оно выглядит
 0
На русском языке выйдет манга Death Note: Short Stories
 3
«Охотники за привидениями: Наследники»: Билл Мюррей реагирует на сцену с зефирными человечками
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Лучше «Хардкора»: «Никто» стал кем-то в американском прокате
 
Кино Мортал Комбат - обзор фильма
 
Сара Мишель Геллар узнает, из чего сделаны девчонки, в подростковом сериале Hot Pink
 
Кино Дуэйн Джонсон объявил точную дату выхода «Чёрного Адама»
 
Кино Русская шпионка? Ольга Куриленко составит компанию Скарлетт Йоханссон в «Чёрной вдове»
 
Кино Хватит это терпеть! Тэнди Ньютон возвращает себе настоящее имя
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в апреле

25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 459: «Гнев человеческий» и «Рыцари справедливости»
 
8Ноль кадров в секунду – 365: Тренированный рот
 
335 минут назад – 14: «Майор Гром: Чумной Доктор» — сборы и прогнозы
 
 
6ЕВА
 
 
4Телеовощи – 388: Проблемы с тронутыми
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru