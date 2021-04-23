Эндрю Линкольн рассказал, ждать ли его возвращения в финальном сезоне «Ходячих мертвецов»

Зомби-опера AMC под названием «Ходячие мертвецы» всё ближе к своему завершению — ещё полтора года, 24 эпизода, и мучения окончены. И хотя есть ещё многочисленные спин-оффы, в том числе посвящённые лично Рику Граймсу, сейчас всех волнует вопрос, вернётся ли в сериал герой Эндрю Линкольна, хотя бы напоследок. В конце концов, Лорен Коэн этот трюк уже провернула.

Сам актёр такой вариант вовсе не исключает и, судя по тону высказывания, если позовут — отказываться не будет:

Не имею ни малейшего понятия. Не знаю, написан ли уже последний сезон, но я бы никогда не сказал никогда этому, потому что все, кто до сих пор снимает «Ходячих мертвецов» — мои дорогие друзья. И тот факт, что они всё ещё продолжают и делают этот прекрасный новаторский сериал, который по-прежнему резонирует с миром — это настоящий подвиг.

Что касается полнометражных фильмов о Рике Граймсе, съёмки первого начнутся уже этой весной, но будут ещё — Линкольн, по его собственным словам, подписался сразу на несколько. Также он объяснил, с чем связана такая задержка, помимо пандемии — просто они хотят всё сделать максимально правильно. Так что, остаётся только ждать.