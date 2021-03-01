Вышел первый тизер 11 сезона «Ходячих мертвецов». Премьера уже этим летом

Есть шанс, что «Ходячие мертвецы» в обозримом будущем таки добредут до своего финала. Прямо сейчас в эфире десятый сезон зомби-тягомотины, получивший шесть бонусных серий с щедрой руки AMC. Но нам обещают, что 11 сезон уже наверняка станет последним, но не спешите радоваться. Он будет состоять из 24 (Карл!) эпизодов, которые разделят на три части, причём последняя из них выйдет только осенью 2022 года. Прощание будет долгим!

Тем временем создатели неожиданно выкатили тизер предстоящего сезона, который не скажет вам ровным счётом ничего:

Съёмки финала уже стартовали, но, сами понимаете, дело это небыстрое.