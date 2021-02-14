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Ниган сулит нечто ужасное в свежем тизере финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер заключительных эпизодов 10 сезона «Ходячих мертвецов», где рассказчиком выступает исключительно харизматичный и столь же опасный Ниган в исполнении Джеффри Дина Моргана. И он предупреждает о кошмарных вещах, которые начнутся, стоит ему замолчать.

Свежий видеоролик, приуроченный к возвращению зомби-драмы на телеэкраны 28 февраля, получил название Here's Negan. Точно так же называется один из шести оставшихся эпизодов 10 сезона, который обещает рассказать о трагическом прошлом злодея, где осталась его давно покойная супруга Люсиль (Хилари Бёртон).

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Видео Ходячие мертвецы
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