Ниган сулит нечто ужасное в свежем тизере финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер заключительных эпизодов 10 сезона «Ходячих мертвецов», где рассказчиком выступает исключительно харизматичный и столь же опасный Ниган в исполнении Джеффри Дина Моргана. И он предупреждает о кошмарных вещах, которые начнутся, стоит ему замолчать.

Свежий видеоролик, приуроченный к возвращению зомби-драмы на телеэкраны 28 февраля, получил название Here's Negan. Точно так же называется один из шести оставшихся эпизодов 10 сезона, который обещает рассказать о трагическом прошлом злодея, где осталась его давно покойная супруга Люсиль (Хилари Бёртон).