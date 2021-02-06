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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Трагическая история Нигана и возвращение Мэгги на свежих кадрах 10 сезона «Ходячих мертвецов»

В сети продолжают появляться промо-материалы к финальным эпизодам 10 сезона «Ходячих мертвецов». Кабельный канал AMC, не жалея сил и времени, напоминает, что остатки предпоследней телеглавы долгоиграющей зомби-драмы стартуют 28 февраля и расскажут много интересного.

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»

К примеру, один из эпизодов целиком и полностью посвятят трагическому прошлому Нигана (Джеффри Дин Морган), связанному с его покойной супругой Люсиль (Хилари Бёртон). Одна из шести бонусных серий расскажет, каким человеком был один из главных злодеев вселенной «Ходячих» в самом начале зомби-апокалипсиса. Не пожалели кадров и на возвращающуюся Мэгги (Лорен Коэн).

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»
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