Трагическая история Нигана и возвращение Мэгги на свежих кадрах 10 сезона «Ходячих мертвецов»

В сети продолжают появляться промо-материалы к финальным эпизодам 10 сезона «Ходячих мертвецов». Кабельный канал AMC, не жалея сил и времени, напоминает, что остатки предпоследней телеглавы долгоиграющей зомби-драмы стартуют 28 февраля и расскажут много интересного.

К примеру, один из эпизодов целиком и полностью посвятят трагическому прошлому Нигана (Джеффри Дин Морган), связанному с его покойной супругой Люсиль (Хилари Бёртон). Одна из шести бонусных серий расскажет, каким человеком был один из главных злодеев вселенной «Ходячих» в самом начале зомби-апокалипсиса. Не пожалели кадров и на возвращающуюся Мэгги (Лорен Коэн).