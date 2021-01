Ниган один на один с Мэгги и своим прошлым на свежих кадрах десятого сезона «Ходячих мертвецов»

Свежие кадры и промо-ролик оставшихся шести эпизодов десятого сезона «Ходячих мертвецов» напоминают, что предпоследний сезон постапокалиптической драмы будет наполнен новыми страданиями. Продолжение стартует на кабельном канале AMC 28 февраля.

В ближайших сериях Мэгги (Лорен Коэн) вернётся к старым знакомым с подросшим сыном, встретится с убийцей своего мужа Ниганом (Джеффри Дин-Морган), а последний на целый эпизод погрузится в воспоминания — одна из шести оставшихся серий десятого сезона расскажет о его жизни до зомби-апокалипсиса. Остальным персонажам, конечно, тоже найдётся место в повествовании.

И свежий промо-ролик:

The wait is almost over. #TWD returns with six new episodes on February 28th. pic.twitter.com/IbL3G0MuZC