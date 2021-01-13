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Ниган один на один с Мэгги и своим прошлым на свежих кадрах десятого сезона «Ходячих мертвецов»

Свежие кадры и промо-ролик оставшихся шести эпизодов десятого сезона «Ходячих мертвецов» напоминают, что предпоследний сезон постапокалиптической драмы будет наполнен новыми страданиями. Продолжение стартует на кабельном канале AMC 28 февраля.

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»

В ближайших сериях Мэгги (Лорен Коэн) вернётся к старым знакомым с подросшим сыном, встретится с убийцей своего мужа Ниганом (Джеффри Дин-Морган), а последний на целый эпизод погрузится в воспоминания — одна из шести оставшихся серий десятого сезона расскажет о его жизни до зомби-апокалипсиса. Остальным персонажам, конечно, тоже найдётся место в повествовании.

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»

И свежий промо-ролик:

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Галерея Ходячие мертвецы
 12 январяМэгги на кого-то охотится — свежий кадр из 10 сезона «Ходячих мертвецов» 4 декабря 2020 годаЗомби-драма «Бойся ходячих мертвецов» продлена на седьмой сезон 23 ноября 2020 годаРоберт Патрик присоединился к выжившим в финале 10 сезона «Ходячих мертвецов»
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